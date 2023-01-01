500 دينار بحريني إلى بالبوا بنمي

تحويل BHD إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bhd
١٬٣٢٦٫٣١ pab

1.00000 BHD = 2.65263 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BHD إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 PAB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Panamanian Balboa
1 BHD2.65263 PAB
5 BHD13.26315 PAB
10 BHD26.52630 PAB
20 BHD53.05260 PAB
50 BHD132.63150 PAB
100 BHD265.26300 PAB
250 BHD663.15750 PAB
500 BHD1326.31500 PAB
1000 BHD2652.63000 PAB
2000 BHD5305.26000 PAB
5000 BHD13263.15000 PAB
10000 BHD26526.30000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Bahraini Dinar
1 PAB0.37699 BHD
5 PAB1.88492 BHD
10 PAB3.76985 BHD
20 PAB7.53970 BHD
50 PAB18.84925 BHD
100 PAB37.69850 BHD
250 PAB94.24625 BHD
500 PAB188.49250 BHD
1000 PAB376.98500 BHD
2000 PAB753.97000 BHD
5000 PAB1884.92500 BHD
10000 PAB3769.85000 BHD