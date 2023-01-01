دينار بحريني إلى دولار جزر كايمان

تحويل BHD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
2201.71 kyd

1.00000 BHD = 2.20171 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:17 UTC
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BHD إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37651.434721.659570.9571518.2172
1GBP1.1584811.23225102.381.662061.922541.1088421.1039
1USD0.94010.811524183.0841.34881.560180.8998517.1263
1INR0.01131520.009767510.01203610.01623420.01877840.01083060.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار جزر كايمان
1 BHD2.20171 KYD
5 BHD11.00855 KYD
10 BHD22.01710 KYD
20 BHD44.03420 KYD
50 BHD110.08550 KYD
100 BHD220.17100 KYD
250 BHD550.42750 KYD
500 BHD1100.85500 KYD
1000 BHD2201.71000 KYD
2000 BHD4403.42000 KYD
5000 BHD11008.55000 KYD
10000 BHD22017.10000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Bahraini Dinar
1 KYD0.45419 BHD
5 KYD2.27096 BHD
10 KYD4.54193 BHD
20 KYD9.08386 BHD
50 KYD22.70965 BHD
100 KYD45.41930 BHD
250 KYD113.54825 BHD
500 KYD227.09650 BHD
1000 KYD454.19300 BHD
2000 KYD908.38600 BHD
5000 KYD2270.96500 BHD
10000 KYD4541.93000 BHD