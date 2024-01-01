Bahreyn dinarından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile BHD → KYD çevirin

1.000 bhd
2.175,07 kyd

1,000 BHD = 2,175 KYD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6090,941,68418,8621.239,861,3771,362
1 INR0,01210,0110,020,22614,8290,0160,016
1 EUR1,06488,96911,79220,0711.319,341,4661,449
1 NZD0,59449,6390,558111,198736,1050,8180,808

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bahreyn dinarından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Cayman Adaları Doları
1 BHD2,17507 KYD
5 BHD10,87535 KYD
10 BHD21,75070 KYD
20 BHD43,50140 KYD
50 BHD108,75350 KYD
100 BHD217,50700 KYD
250 BHD543,76750 KYD
500 BHD1.087,53500 KYD
1000 BHD2.175,07000 KYD
2000 BHD4.350,14000 KYD
5000 BHD10.875,35000 KYD
10000 BHD21.750,70000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Bahreyn Dinarı
1 KYD0,45976 BHD
5 KYD2,29878 BHD
10 KYD4,59756 BHD
20 KYD9,19512 BHD
50 KYD22,98780 BHD
100 KYD45,97560 BHD
250 KYD114,93900 BHD
500 KYD229,87800 BHD
1000 KYD459,75600 BHD
2000 KYD919,51200 BHD
5000 KYD2.298,78000 BHD
10000 KYD4.597,56000 BHD