5.000 Cayman Adaları dolarından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile KYD → BHD çevirin

1,000$ KYD = 0,4596.د.ب BHD

18:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → BHD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BHD
1 KYD → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45980,4599
Düşük0,45960,4594
Ortalama0,45970,4597
Değişim-0.04%0.00%
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1 KYD → BHD istatistikleri

KYD → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4598, en düşük 0,4596 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4597 oldu. KYD → BHD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

KYD → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4599, en düşük 0,4594 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4597 oldu. KYD → BHD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - BHD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1831,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41319,1471,6291,4830,834
1 SGD0,74562,9510,708113,5491,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Bahreyn Dinarı
1 KYD0,45965 BHD
5 KYD2,29823 BHD
10 KYD4,59646 BHD
20 KYD9,19292 BHD
50 KYD22,98230 BHD
100 KYD45,96460 BHD
250 KYD114,91150 BHD
500 KYD229,82300 BHD
1000 KYD459,64600 BHD
2000 KYD919,29200 BHD
5000 KYD2.298,23000 BHD
10000 KYD4.596,46000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Cayman Adaları Doları
1 BHD2,17559 KYD
5 BHD10,87795 KYD
10 BHD21,75590 KYD
20 BHD43,51180 KYD
50 BHD108,77950 KYD
100 BHD217,55900 KYD
250 BHD543,89750 KYD
500 BHD1.087,79500 KYD
1000 BHD2.175,59000 KYD
2000 BHD4.351,18000 KYD
5000 BHD10.877,95000 KYD
10000 BHD21.755,90000 KYD