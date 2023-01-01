مانات أذربيجاني إلى ريال قطري

تحويل AZN إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
2144.35 qar

1.00000 AZN = 2.14435 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:6 UTC
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AZN إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063688.35331.435281.659540.9573518.2121
1GBP1.1582111.23185102.331.662321.922061.1088121.0931
1USD0.94020.811787183.071.349451.560310.900117.1231
1INR0.01131820.009772330.01203810.01624470.0187830.01083540.206129

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / الريال القطري
1 AZN2.14435 QAR
5 AZN10.72175 QAR
10 AZN21.44350 QAR
20 AZN42.88700 QAR
50 AZN107.21750 QAR
100 AZN214.43500 QAR
250 AZN536.08750 QAR
500 AZN1072.17500 QAR
1000 AZN2144.35000 QAR
2000 AZN4288.70000 QAR
5000 AZN10721.75000 QAR
10000 AZN21443.50000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / مانات أذربيجان
1 QAR0.46634 AZN
5 QAR2.33170 AZN
10 QAR4.66341 AZN
20 QAR9.32682 AZN
50 QAR23.31705 AZN
100 QAR46.63410 AZN
250 QAR116.58525 AZN
500 QAR233.17050 AZN
1000 QAR466.34100 AZN
2000 QAR932.68200 AZN
5000 QAR2331.70500 AZN
10000 QAR4663.41000 AZN