فلورن أروبي إلى منات تركمانستاني

تحويل AWG إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 awg
1930.94 tmt

1.00000 AWG = 1.93094 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:51 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AWG إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 TMT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.40941.434931.659180.9572518.2218
1GBP1.1584811.2323102.4231.662371.922171.1089621.11
1USD0.94010.811491183.1151.3491.559820.8999517.1306
1INR0.0113110.009763470.012031510.01623050.0187670.01082780.206107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

AWG إلى USD

AWG إلى AUD

AWG إلى CAD

AWG إلى ZAR

AWG إلى GBP

AWG إلى EUR

AWG إلى NZD

AWG إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Aruban Florin / Turkmenistani Manat
1 AWG1.93094 TMT
5 AWG9.65470 TMT
10 AWG19.30940 TMT
20 AWG38.61880 TMT
50 AWG96.54700 TMT
100 AWG193.09400 TMT
250 AWG482.73500 TMT
500 AWG965.47000 TMT
1000 AWG1930.94000 TMT
2000 AWG3861.88000 TMT
5000 AWG9654.70000 TMT
10000 AWG19309.40000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Aruban Florin
1 TMT0.51788 AWG
5 TMT2.58941 AWG
10 TMT5.17883 AWG
20 TMT10.35766 AWG
50 TMT25.89415 AWG
100 TMT51.78830 AWG
250 TMT129.47075 AWG
500 TMT258.94150 AWG
1000 TMT517.88300 AWG
2000 TMT1035.76600 AWG
5000 TMT2589.41500 AWG
10000 TMT5178.83000 AWG