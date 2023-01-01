فلورن أروبي إلى كرونة آيسلندية

تحويل AWG إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 awg
75569.10 isk

1.00000 AWG = 75.56910 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 3:45 UTC
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AWG إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063888.40711.435121.659340.957318.2241
1GBP1.1584111.2323102.411.662431.922171.1089521.1107
1USD0.940.811491183.1051.349051.559820.8999517.1311
1INR0.01131130.009764640.01203310.01623310.01876930.01082910.206138

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Icelandic Króna
1 AWG75.56910 ISK
5 AWG377.84550 ISK
10 AWG755.69100 ISK
20 AWG1511.38200 ISK
50 AWG3778.45500 ISK
100 AWG7556.91000 ISK
250 AWG18892.27500 ISK
500 AWG37784.55000 ISK
1000 AWG75569.10000 ISK
2000 AWG151138.20000 ISK
5000 AWG377845.50000 ISK
10000 AWG755691.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Aruban Florin
1 ISK0.01323 AWG
5 ISK0.06616 AWG
10 ISK0.13233 AWG
20 ISK0.26466 AWG
50 ISK0.66165 AWG
100 ISK1.32329 AWG
250 ISK3.30823 AWG
500 ISK6.61645 AWG
1000 ISK13.23290 AWG
2000 ISK26.46580 AWG
5000 ISK66.16450 AWG
10000 ISK132.32900 AWG