Aruba florininden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile AWG → ISK çevirin

1.000 awg
79.117,30 isk

1,000 AWG = 79,12 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDCADZARGBPEURNZDSGD
1 USD11,5471,37718,8620,8030,941,6841,362
1 AUD0,64610,8912,190,5190,6071,0890,88
1 CAD0,7261,123113,6940,5830,6821,2230,988
1 ZAR0,0530,0820,07310,0430,050,0890,072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / İzlanda Kronu
1 AWG79,11730 ISK
5 AWG395,58650 ISK
10 AWG791,17300 ISK
20 AWG1.582,34600 ISK
50 AWG3.955,86500 ISK
100 AWG7.911,73000 ISK
250 AWG19.779,32500 ISK
500 AWG39.558,65000 ISK
1000 AWG79.117,30000 ISK
2000 AWG158.234,60000 ISK
5000 AWG395.586,50000 ISK
10000 AWG791.173,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Aruba Florini
1 ISK0,01264 AWG
5 ISK0,06320 AWG
10 ISK0,12640 AWG
20 ISK0,25279 AWG
50 ISK0,63198 AWG
100 ISK1,26395 AWG
250 ISK3,15988 AWG
500 ISK6,31975 AWG
1000 ISK12,63950 AWG
2000 ISK25,27900 AWG
5000 ISK63,19750 AWG
10000 ISK126,39500 AWG