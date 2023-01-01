ليك ألباني إلى دونغ فيتنامي

تحويل ALL إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 all
243467 vnd

1.00000 ALL = 243.46700 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 1:57 UTC
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ALL إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433811.656850.9572518.2134
1GBP1.1580811.23185102.1511.660471.918771.1085721.0926
1USD0.94010.811787182.9251.347951.557630.8999517.1227
1INR0.01133690.009789410.012059110.0162550.01878360.01085260.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل ليك ألباني / Vietnamese Dong
1 ALL243.46700 VND
5 ALL1217.33500 VND
10 ALL2434.67000 VND
20 ALL4869.34000 VND
50 ALL12173.35000 VND
100 ALL24346.70000 VND
250 ALL60866.75000 VND
500 ALL121733.50000 VND
1000 ALL243467.00000 VND
2000 ALL486934.00000 VND
5000 ALL1217335.00000 VND
10000 ALL2434670.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / ليك ألباني
1 VND0.00411 ALL
5 VND0.02054 ALL
10 VND0.04107 ALL
20 VND0.08215 ALL
50 VND0.20537 ALL
100 VND0.41073 ALL
250 VND1.02683 ALL
500 VND2.05367 ALL
1000 VND4.10733 ALL
2000 VND8.21466 ALL
5000 VND20.53665 ALL
10000 VND41.07330 ALL