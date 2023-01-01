5 ليك ألباني إلى دولار سنغافوري

تحويل ALL إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٥ all
٠٫٠٧ sgd

1.00000 ALL = 0.01418 SGD

Mid-market exchange rate at 20:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85731.075989.78921.461661.635110.947218.6862
1 GBP1.1664511.255104.7361.704981.907291.1048621.7968
1 USD0.929450.796813183.4551.358551.519760.880417.368
1 INR0.01113720.009547810.011982510.01627880.01821050.01054940.208112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / دولار سنغافورة
1 ALL0.01418 SGD
5 ALL0.07092 SGD
10 ALL0.14185 SGD
20 ALL0.28369 SGD
50 ALL0.70923 SGD
100 ALL1.41847 SGD
250 ALL3.54617 SGD
500 ALL7.09235 SGD
1000 ALL14.18470 SGD
2000 ALL28.36940 SGD
5000 ALL70.92350 SGD
10000 ALL141.84700 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / ليك ألباني
1 SGD70.49850 ALL
5 SGD352.49250 ALL
10 SGD704.98500 ALL
20 SGD1409.97000 ALL
50 SGD3524.92500 ALL
100 SGD7049.85000 ALL
250 SGD17624.62500 ALL
500 SGD35249.25000 ALL
1000 SGD70498.50000 ALL
2000 SGD140997.00000 ALL
5000 SGD352492.50000 ALL
10000 SGD704985.00000 ALL