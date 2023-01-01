1 كواشا زامبي إلى فرنك سويسري

تحويل ZMW إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 zmw
0.04 chf

1.00000 ZMW = 0.03850 CHF

Mid-market exchange rate at 07:59
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أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.92241.37031.350051.5430983.23550.80768918.2334
1 EUR1.084111.485541.463591.6728690.23560.8756519.7668
1 CAD0.7297670.67315510.9852221.126160.74250.58942513.3061
1 SGD0.7407130.6832521.01511.1429961.65360.59826613.5057

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / الفرنك السويسري
1 ZMW0.03850 CHF
5 ZMW0.19252 CHF
10 ZMW0.38505 CHF
20 ZMW0.77010 CHF
50 ZMW1.92525 CHF
100 ZMW3.85049 CHF
250 ZMW9.62622 CHF
500 ZMW19.25245 CHF
1000 ZMW38.50490 CHF
2000 ZMW77.00980 CHF
5000 ZMW192.52450 CHF
10000 ZMW385.04900 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / زيميو
1 CHF25.97070 ZMW
5 CHF129.85350 ZMW
10 CHF259.70700 ZMW
20 CHF519.41400 ZMW
50 CHF1298.53500 ZMW
100 CHF2597.07000 ZMW
250 CHF6492.67500 ZMW
500 CHF12985.35000 ZMW
1000 CHF25970.70000 ZMW
2000 CHF51941.40000 ZMW
5000 CHF129853.50000 ZMW
10000 CHF259707.00000 ZMW