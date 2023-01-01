5 فرنك سويسري إلى جنيه إسترليني

تحويل XPF إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

5 xpf
0.04 gbp

1.00000 XPF = 0.00732 GBP

Mid-market exchange rate at 02:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87421.0841590.21751.485941.675530.9629518.7782
1 GBP1.143911.24005103.1911.699611.916471.1015221.4785
1 USD0.922350.806419183.2151.37061.545480.8882517.3207
1 INR0.01108430.009690790.012017110.01647060.01857210.01067420.208144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه استرليني
1 XPF0.00732 GBP
5 XPF0.03658 GBP
10 XPF0.07316 GBP
20 XPF0.14633 GBP
50 XPF0.36582 GBP
100 XPF0.73164 GBP
250 XPF1.82911 GBP
500 XPF3.65823 GBP
1000 XPF7.31645 GBP
2000 XPF14.63290 GBP
5000 XPF36.58225 GBP
10000 XPF73.16450 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / فرنك الـ CFP
1 GBP136.67800 XPF
5 GBP683.39000 XPF
10 GBP1366.78000 XPF
20 GBP2733.56000 XPF
50 GBP6833.90000 XPF
100 GBP13667.80000 XPF
250 GBP34169.50000 XPF
500 GBP68339.00000 XPF
1000 GBP136678.00000 XPF
2000 GBP273356.00000 XPF
5000 GBP683390.00000 XPF
10000 GBP1366780.00000 XPF