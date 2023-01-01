20 دولار شرق الكاريبي إلى ريال عماني

تحويل XCD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ xcd
٢٫٨٤١ omr

1.00000 XCD = 0.14207 OMR

Mid-market exchange rate at 21:43
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أعلى العملات

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.18921.536330.805511.368283.1751.35050.9219
1 ZAR0.054977810.08446410.04428510.07522054.572770.07424740.0506847
1 AUD0.650911.839410.5243060.89056154.13860.879040.600074
1 GBP1.2414522.5811.9072811.69855103.2581.676581.14456

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

XCD إلى USD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / الريال العماني
1 XCD0.14207 OMR
5 XCD0.71035 OMR
10 XCD1.42070 OMR
20 XCD2.84140 OMR
50 XCD7.10350 OMR
100 XCD14.20700 OMR
250 XCD35.51750 OMR
500 XCD71.03500 OMR
1000 XCD142.07000 OMR
2000 XCD284.14000 OMR
5000 XCD710.35000 OMR
10000 XCD1420.70000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار شرق الكاريبي
1 OMR7.03878 XCD
5 OMR35.19390 XCD
10 OMR70.38780 XCD
20 OMR140.77560 XCD
50 OMR351.93900 XCD
100 OMR703.87800 XCD
250 OMR1759.69500 XCD
500 OMR3519.39000 XCD
1000 OMR7038.78000 XCD
2000 OMR14077.56000 XCD
5000 OMR35193.90000 XCD
10000 OMR70387.80000 XCD