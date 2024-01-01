10 ريال عماني إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل OMR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

10 omr
70.13 xcd

ر.ع.1.000 OMR = $7.013 XCD

Mid-market exchange rate at 14:22
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OMR إلى XCD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11693.5331.511.6480.94921.318
1 GBP1.18111.318110.4681.7831.9471.1225.178
1 USD0.8960.759183.8371.3531.4770.8519.108
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / دولار شرق الكاريبي
1 OMR٧٫٠١٣٣٥ XCD
5 OMR٣٥٫٠٦٦٧٥ XCD
10 OMR٧٠٫١٣٣٥٠ XCD
20 OMR١٤٠٫٢٦٧٠٠ XCD
50 OMR٣٥٠٫٦٦٧٥٠ XCD
100 OMR٧٠١٫٣٣٥٠٠ XCD
250 OMR١٬٧٥٣٫٣٣٧٥٠ XCD
500 OMR٣٬٥٠٦٫٦٧٥٠٠ XCD
1000 OMR٧٬٠١٣٫٣٥٠٠٠ XCD
2000 OMR١٤٬٠٢٦٫٧٠٠٠٠ XCD
5000 OMR٣٥٬٠٦٦٫٧٥٠٠٠ XCD
10000 OMR٧٠٬١٣٣٫٥٠٠٠٠ XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / الريال العماني
1 XCD٠٫١٤٢٥٩ OMR
5 XCD٠٫٧١٢٩٢ OMR
10 XCD١٫٤٢٥٨٥ OMR
20 XCD٢٫٨٥١٧٠ OMR
50 XCD٧٫١٢٩٢٥ OMR
100 XCD١٤٫٢٥٨٥٠ OMR
250 XCD٣٥٫٦٤٦٢٥ OMR
500 XCD٧١٫٢٩٢٥٠ OMR
1000 XCD١٤٢٫٥٨٥٠٠ OMR
2000 XCD٢٨٥٫١٧٠٠٠ OMR
5000 XCD٧١٢٫٩٢٥٠٠ OMR
10000 XCD١٬٤٢٥٫٨٥٠٠٠ OMR