ألف فرنك وسط إفريقي إلى ليو روماني

تحويل XAF إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ xaf
٧٫٤٠ ron

1.00000 XAF = 0.00740 RON

Mid-market exchange rate at 20:11
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.19821.368450.921950.8054121.350351.5362283.175
1 ZAR0.054950610.0751970.0506620.04425780.07420240.08441584.57051
1 CAD0.73075413.298410.6737230.5885580.9867731.122660.7804
1 EUR1.0846519.73871.4842910.873651.464661.6662690.2158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Romanian Leu
1 XAF0.00740 RON
5 XAF0.03699 RON
10 XAF0.07398 RON
20 XAF0.14796 RON
50 XAF0.36990 RON
100 XAF0.73979 RON
250 XAF1.84948 RON
500 XAF3.69895 RON
1000 XAF7.39791 RON
2000 XAF14.79582 RON
5000 XAF36.98955 RON
10000 XAF73.97910 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / فرنك فرنك بيك
1 RON135.17300 XAF
5 RON675.86500 XAF
10 RON1351.73000 XAF
20 RON2703.46000 XAF
50 RON6758.65000 XAF
100 RON13517.30000 XAF
250 RON33793.25000 XAF
500 RON67586.50000 XAF
1000 RON135173.00000 XAF
2000 RON270346.00000 XAF
5000 RON675865.00000 XAF
10000 RON1351730.00000 XAF