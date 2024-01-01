10 شلن أوغندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل UGX إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

10 ugx
0.01 ils

Ush1.000 UGX = ₪0.0009895 ILS

Mid-market exchange rate at 04:58
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

UGX إلى ILS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

ILS

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4720.8961.3030.75583.9491,589.881.345
1 AUD0.67910.6090.8850.51357.0351,080.160.914
1 EUR1.1161.64211.4540.84393.6791,774.151.501
1 SGD0.7671.1290.68810.57964.411,219.841.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for شلن أوغندي

UGX إلى USD

UGX إلى AUD

UGX إلى EUR

UGX إلى SGD

UGX إلى GBP

UGX إلى INR

UGX إلى NGN

UGX إلى CAD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل شلن أوغندي / Israeli New Sheqel
1 UGX٠٫٠٠٠٩٩ ILS
5 UGX٠٫٠٠٤٩٥ ILS
10 UGX٠٫٠٠٩٩٠ ILS
20 UGX٠٫٠١٩٧٩ ILS
50 UGX٠٫٠٤٩٤٨ ILS
100 UGX٠٫٠٩٨٩٥ ILS
250 UGX٠٫٢٤٧٣٨ ILS
500 UGX٠٫٤٩٤٧٧ ILS
1000 UGX٠٫٩٨٩٥٤ ILS
2000 UGX١٫٩٧٩٠٨ ILS
5000 UGX٤٫٩٤٧٦٩ ILS
10000 UGX٩٫٨٩٥٣٨ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / شلن أوغندي
1 ILS١٬٠١٠٫٥٧٠٠٠ UGX
5 ILS٥٬٠٥٢٫٨٥٠٠٠ UGX
10 ILS١٠٬١٠٥٫٧٠٠٠٠ UGX
20 ILS٢٠٬٢١١٫٤٠٠٠٠ UGX
50 ILS٥٠٬٥٢٨٫٥٠٠٠٠ UGX
100 ILS١٠١٬٠٥٧٫٠٠٠٠٠ UGX
250 ILS٢٥٢٬٦٤٢٫٥٠٠٠٠ UGX
500 ILS٥٠٥٬٢٨٥٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 ILS١٬٠١٠٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 ILS٢٬٠٢١٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 ILS٥٬٠٥٢٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 ILS١٠٬١٠٥٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX