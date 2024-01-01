ألف هريفنا أوكرانية إلى أرياري مدغشقري

تحويل UAH إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
117,582 mga

1.000 UAH = 117.6 MGA

Mid-market exchange rate at 07:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٦١٨١٫٤٧٥١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٦٫٠٧١٫٧٢٦١٫٩٣٥١٫١٢٣٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٧١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / أرياري مدغشقر
1 UAH١١٧٫٥٨٢٠٠ MGA
5 UAH٥٨٧٫٩١٠٠٠ MGA
10 UAH١٬١٧٥٫٨٢٠٠٠ MGA
20 UAH٢٬٣٥١٫٦٤٠٠٠ MGA
50 UAH٥٬٨٧٩٫١٠٠٠٠ MGA
100 UAH١١٬٧٥٨٫٢٠٠٠٠ MGA
250 UAH٢٩٬٣٩٥٫٥٠٠٠٠ MGA
500 UAH٥٨٬٧٩١٫٠٠٠٠٠ MGA
1000 UAH١١٧٬٥٨٢٫٠٠٠٠٠ MGA
2000 UAH٢٣٥٬١٦٤٫٠٠٠٠٠ MGA
5000 UAH٥٨٧٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ MGA
10000 UAH١٬١٧٥٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / هريفنيا الأوكرانية
1 MGA٠٫٠٠٨٥٠ UAH
5 MGA٠٫٠٤٢٥٢ UAH
10 MGA٠٫٠٨٥٠٥ UAH
20 MGA٠٫١٧٠٠٩ UAH
50 MGA٠٫٤٢٥٢٤ UAH
100 MGA٠٫٨٥٠٤٧ UAH
250 MGA٢٫١٢٦١٨ UAH
500 MGA٤٫٢٥٢٣٧ UAH
1000 MGA٨٫٥٠٤٧٣ UAH
2000 MGA١٧٫٠٠٩٤٦ UAH
5000 MGA٤٢٫٥٢٣٦٥ UAH
10000 MGA٨٥٫٠٤٧٣٠ UAH