دولار تايواني جديد إلى ليرة لبنانية

تحويل TWD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
2,799,650 lbp

NT$1.000 TWD = ل.ل.2,800 LBP

Mid-market exchange rate at 02:45
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TWD إلى LBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LBP

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3350.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.7930.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.333191.2221.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3320.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / جنيه لبناني
1 TWD٢٬٧٩٩٫٦٥٠٠٠ LBP
5 TWD١٣٬٩٩٨٫٢٥٠٠٠ LBP
10 TWD٢٧٬٩٩٦٫٥٠٠٠٠ LBP
20 TWD٥٥٬٩٩٣٫٠٠٠٠٠ LBP
50 TWD١٣٩٬٩٨٢٫٥٠٠٠٠ LBP
100 TWD٢٧٩٬٩٦٥٫٠٠٠٠٠ LBP
250 TWD٦٩٩٬٩١٢٫٥٠٠٠٠ LBP
500 TWD١٬٣٩٩٬٨٢٥٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 TWD٢٬٧٩٩٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 TWD٥٬٥٩٩٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 TWD١٣٬٩٩٨٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 TWD٢٧٬٩٩٦٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار تايواني جديد
1 LBP٠٫٠٠٠٣٦ TWD
5 LBP٠٫٠٠١٧٩ TWD
10 LBP٠٫٠٠٣٥٧ TWD
20 LBP٠٫٠٠٧١٤ TWD
50 LBP٠٫٠١٧٨٦ TWD
100 LBP٠٫٠٣٥٧٢ TWD
250 LBP٠٫٠٨٩٣٠ TWD
500 LBP٠٫١٧٨٥٩ TWD
1000 LBP٠٫٣٥٧١٩ TWD
2000 LBP٠٫٧١٤٣٨ TWD
5000 LBP١٫٧٨٥٩٤ TWD
10000 LBP٣٫٥٧١٨٨ TWD