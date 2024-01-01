5,000 دينار تونسي إلى ريال قطري

تحويل TND إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tnd
5,890.85 qar

1.000 TND = 1.178 QAR

Mid-market exchange rate at 10:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٩١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٣١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٥١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الريال القطري
1 TND١٫١٧٨١٧ QAR
5 TND٥٫٨٩٠٨٥ QAR
10 TND١١٫٧٨١٧٠ QAR
20 TND٢٣٫٥٦٣٤٠ QAR
50 TND٥٨٫٩٠٨٥٠ QAR
100 TND١١٧٫٨١٧٠٠ QAR
250 TND٢٩٤٫٥٤٢٥٠ QAR
500 TND٥٨٩٫٠٨٥٠٠ QAR
1000 TND١٬١٧٨٫١٧٠٠٠ QAR
2000 TND٢٬٣٥٦٫٣٤٠٠٠ QAR
5000 TND٥٬٨٩٠٫٨٥٠٠٠ QAR
10000 TND١١٬٧٨١٫٧٠٠٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Tunisian Dinar
1 QAR٠٫٨٤٨٧٧ TND
5 QAR٤٫٢٤٣٨٦ TND
10 QAR٨٫٤٨٧٧٣ TND
20 QAR١٦٫٩٧٥٤٦ TND
50 QAR٤٢٫٤٣٨٦٥ TND
100 QAR٨٤٫٨٧٧٣٠ TND
250 QAR٢١٢٫١٩٣٢٥ TND
500 QAR٤٢٤٫٣٨٦٥٠ TND
1000 QAR٨٤٨٫٧٧٣٠٠ TND
2000 QAR١٬٦٩٧٫٥٤٦٠٠ TND
5000 QAR٤٬٢٤٣٫٨٦٥٠٠ TND
10000 QAR٨٬٤٨٧٫٧٣٠٠٠ TND