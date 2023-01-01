10 آلاف ريال قطري إلى دينار تونسي

تحويل QAR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ qar
٨٬٦٠٢٫٦٧٠ tnd

1.00000 QAR = 0.86027 TND

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.22251.365285.3750.8058340.93075781.5371.53811
1INR0.01201610.01640183.429060.009682890.01118399.390930.0184819
1CAD0.73260160.96891209.0660.5903550.68187572.5551.12682
1PKR0.003504160.2916250.0047831810.002823770.003261512.738630.00538977

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Tunisian Dinar
1 QAR0.86027 TND
5 QAR4.30133 TND
10 QAR8.60267 TND
20 QAR17.20534 TND
50 QAR43.01335 TND
100 QAR86.02670 TND
250 QAR215.06675 TND
500 QAR430.13350 TND
1000 QAR860.26700 TND
2000 QAR1720.53400 TND
5000 QAR4301.33500 TND
10000 QAR8602.67000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الريال القطري
1 TND1.16243 QAR
5 TND5.81215 QAR
10 TND11.62430 QAR
20 TND23.24860 QAR
50 TND58.12150 QAR
100 TND116.24300 QAR
250 TND290.60750 QAR
500 TND581.21500 QAR
1000 TND1162.43000 QAR
2000 TND2324.86000 QAR
5000 TND5812.15000 QAR
10000 TND11624.30000 QAR