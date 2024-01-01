1 دينار تونسي إلى دينار أردني

تحويل TND إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
0.229 jod

1.000 TND = 0.2290 JOD

Mid-market exchange rate at 09:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٤٤١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٨٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٩١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨٠١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الدينار الأردني
1 TND٠٫٢٢٩٠٢ JOD
5 TND١٫١٤٥١١ JOD
10 TND٢٫٢٩٠٢١ JOD
20 TND٤٫٥٨٠٤٢ JOD
50 TND١١٫٤٥١٠٥ JOD
100 TND٢٢٫٩٠٢١٠ JOD
250 TND٥٧٫٢٥٥٢٥ JOD
500 TND١١٤٫٥١٠٥٠ JOD
1000 TND٢٢٩٫٠٢١٠٠ JOD
2000 TND٤٥٨٫٠٤٢٠٠ JOD
5000 TND١٬١٤٥٫١٠٥٠٠ JOD
10000 TND٢٬٢٩٠٫٢١٠٠٠ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Tunisian Dinar
1 JOD٤٫٣٦٦٤١ TND
5 JOD٢١٫٨٣٢٠٥ TND
10 JOD٤٣٫٦٦٤١٠ TND
20 JOD٨٧٫٣٢٨٢٠ TND
50 JOD٢١٨٫٣٢٠٥٠ TND
100 JOD٤٣٦٫٦٤١٠٠ TND
250 JOD١٬٠٩١٫٦٠٢٥٠ TND
500 JOD٢٬١٨٣٫٢٠٥٠٠ TND
1000 JOD٤٬٣٦٦٫٤١٠٠٠ TND
2000 JOD٨٬٧٣٢٫٨٢٠٠٠ TND
5000 JOD٢١٬٨٣٢٫٠٥٠٠٠ TND
10000 JOD٤٣٬٦٦٤٫١٠٠٠٠ TND