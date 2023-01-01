1 دينار أردني إلى دينار تونسي

تحويل JOD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١ jod
٤٫٤٦٠ tnd

1.00000 JOD = 4.45972 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 21:01
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JOD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1USD11.37151.3724518.99510.94410.8223353.6731.58366
1CAD0.72912911.0006913.84990.6883770.5995882.678091.15469
1SGD0.7286240.999308113.84030.68790.5991732.676241.15389
1ZAR0.05264520.07220280.072252810.04970280.04329190.1933660.0833719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Tunisian Dinar
1 JOD4.45972 TND
5 JOD22.29860 TND
10 JOD44.59720 TND
20 JOD89.19440 TND
50 JOD222.98600 TND
100 JOD445.97200 TND
250 JOD1114.93000 TND
500 JOD2229.86000 TND
1000 JOD4459.72000 TND
2000 JOD8919.44000 TND
5000 JOD22298.60000 TND
10000 JOD44597.20000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الدينار الأردني
1 TND0.22423 JOD
5 TND1.12115 JOD
10 TND2.24229 JOD
20 TND4.48458 JOD
50 TND11.21145 JOD
100 TND22.42290 JOD
250 TND56.05725 JOD
500 TND112.11450 JOD
1000 TND224.22900 JOD
2000 TND448.45800 JOD
5000 TND1121.14500 JOD
10000 TND2242.29000 JOD