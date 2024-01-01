100 دينار تونسي إلى دينار أردني

تحويل TND إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

100 tnd
22.900 jod

1.000 TND = 0.2290 JOD

Mid-market exchange rate at 09:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٩١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٥١٫٧٢٣١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٨١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الدينار الأردني
1 TND٠٫٢٢٩٠٠ JOD
5 TND١٫١٤٥٠٠ JOD
10 TND٢٫٢٨٩٩٩ JOD
20 TND٤٫٥٧٩٩٨ JOD
50 TND١١٫٤٤٩٩٥ JOD
100 TND٢٢٫٨٩٩٩٠ JOD
250 TND٥٧٫٢٤٩٧٥ JOD
500 TND١١٤٫٤٩٩٥٠ JOD
1000 TND٢٢٨٫٩٩٩٠٠ JOD
2000 TND٤٥٧٫٩٩٨٠٠ JOD
5000 TND١٬١٤٤٫٩٩٥٠٠ JOD
10000 TND٢٬٢٨٩٫٩٩٠٠٠ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Tunisian Dinar
1 JOD٤٫٣٦٦٨٤ TND
5 JOD٢١٫٨٣٤٢٠ TND
10 JOD٤٣٫٦٦٨٤٠ TND
20 JOD٨٧٫٣٣٦٨٠ TND
50 JOD٢١٨٫٣٤٢٠٠ TND
100 JOD٤٣٦٫٦٨٤٠٠ TND
250 JOD١٬٠٩١٫٧١٠٠٠ TND
500 JOD٢٬١٨٣٫٤٢٠٠٠ TND
1000 JOD٤٬٣٦٦٫٨٤٠٠٠ TND
2000 JOD٨٬٧٣٣٫٦٨٠٠٠ TND
5000 JOD٢١٬٨٣٤٫٢٠٠٠٠ TND
10000 JOD٤٣٬٦٦٨٫٤٠٠٠٠ TND