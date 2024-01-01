100 منات تركمانستاني إلى ريال قطري

تحويل TMT إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

100 tmt
104.22 qar

1.000 TMT = 1.042 QAR

Mid-market exchange rate at 08:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٣٩٧١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٧٩١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٧١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الريال القطري
1 TMT١٫٠٤٢٢١ QAR
5 TMT٥٫٢١١٠٥ QAR
10 TMT١٠٫٤٢٢١٠ QAR
20 TMT٢٠٫٨٤٤٢٠ QAR
50 TMT٥٢٫١١٠٥٠ QAR
100 TMT١٠٤٫٢٢١٠٠ QAR
250 TMT٢٦٠٫٥٥٢٥٠ QAR
500 TMT٥٢١٫١٠٥٠٠ QAR
1000 TMT١٬٠٤٢٫٢١٠٠٠ QAR
2000 TMT٢٬٠٨٤٫٤٢٠٠٠ QAR
5000 TMT٥٬٢١١٫٠٥٠٠٠ QAR
10000 TMT١٠٬٤٢٢٫١٠٠٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Turkmenistani Manat
1 QAR٠٫٩٥٩٥٠ TMT
5 QAR٤٫٧٩٧٤٨ TMT
10 QAR٩٫٥٩٤٩٦ TMT
20 QAR١٩٫١٨٩٩٢ TMT
50 QAR٤٧٫٩٧٤٨٠ TMT
100 QAR٩٥٫٩٤٩٦٠ TMT
250 QAR٢٣٩٫٨٧٤٠٠ TMT
500 QAR٤٧٩٫٧٤٨٠٠ TMT
1000 QAR٩٥٩٫٤٩٦٠٠ TMT
2000 QAR١٬٩١٨٫٩٩٢٠٠ TMT
5000 QAR٤٬٧٩٧٫٤٨٠٠٠ TMT
10000 QAR٩٬٥٩٤٫٩٦٠٠٠ TMT