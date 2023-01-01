10 ريال قطري إلى منات تركمانستاني

تحويل QAR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ qar
٩٫٥٩ tmt

1.00000 QAR = 0.95852 TMT

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.0744589.40471.466521.652490.964818.7853
1GBP1.1551311.24135103.2921.694321.909181.1144721.7033
1USD0.93070.805575183.20971.36491.537990.897817.4836
1INR0.01118510.009681260.012017810.01640310.01848330.01078960.210115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

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QAR إلى GBP

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QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Turkmenistani Manat
1 QAR0.95852 TMT
5 QAR4.79260 TMT
10 QAR9.58519 TMT
20 QAR19.17038 TMT
50 QAR47.92595 TMT
100 QAR95.85190 TMT
250 QAR239.62975 TMT
500 QAR479.25950 TMT
1000 QAR958.51900 TMT
2000 QAR1917.03800 TMT
5000 QAR4792.59500 TMT
10000 QAR9585.19000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الريال القطري
1 TMT1.04328 QAR
5 TMT5.21640 QAR
10 TMT10.43280 QAR
20 TMT20.86560 QAR
50 TMT52.16400 QAR
100 TMT104.32800 QAR
250 TMT260.82000 QAR
500 TMT521.64000 QAR
1000 TMT1043.28000 QAR
2000 TMT2086.56000 QAR
5000 TMT5216.40000 QAR
10000 TMT10432.80000 QAR