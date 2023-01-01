500 ريال قطري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل QAR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ qar
٤٬٩٥٣٫٠٤ uah

1.00000 QAR = 9.90607 UAH

Mid-market exchange rate at 13:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.074589.41311.467121.653080.9646518.7925
1GBP1.153411.2393103.1271.692141.906621.1126321.6747
1USD0.930650.806907183.21371.36541.538460.897817.4895
1INR0.0111840.009696810.012017310.01640840.01848810.01078910.210176

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / هريفنيا الأوكرانية
1 QAR9.90607 UAH
5 QAR49.53035 UAH
10 QAR99.06070 UAH
20 QAR198.12140 UAH
50 QAR495.30350 UAH
100 QAR990.60700 UAH
250 QAR2476.51750 UAH
500 QAR4953.03500 UAH
1000 QAR9906.07000 UAH
2000 QAR19812.14000 UAH
5000 QAR49530.35000 UAH
10000 QAR99060.70000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الريال القطري
1 UAH0.10095 QAR
5 UAH0.50474 QAR
10 UAH1.00948 QAR
20 UAH2.01896 QAR
50 UAH5.04740 QAR
100 UAH10.09480 QAR
250 UAH25.23700 QAR
500 UAH50.47400 QAR
1000 UAH100.94800 QAR
2000 UAH201.89600 QAR
5000 UAH504.74000 QAR
10000 UAH1009.48000 QAR