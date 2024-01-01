1 هريفنا أوكرانية إلى ريال قطري

تحويل UAH إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
0.09 qar

1.000 UAH = 0.09491 QAR

Mid-market exchange rate at 07:49
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٦٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٧٠٩١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٧٢٠٫٨٥٥١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٤٤٢١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١٠٥٫٩٩٥1١٫٧٠٤١٫٧٢٥٢٣٫٩٢٣١٫٩٣٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الريال القطري
1 UAH٠٫٠٩٤٩١ QAR
5 UAH٠٫٤٧٤٥٦ QAR
10 UAH٠٫٩٤٩١٣ QAR
20 UAH١٫٨٩٨٢٦ QAR
50 UAH٤٫٧٤٥٦٤ QAR
100 UAH٩٫٤٩١٢٨ QAR
250 UAH٢٣٫٧٢٨٢٠ QAR
500 UAH٤٧٫٤٥٦٤٠ QAR
1000 UAH٩٤٫٩١٢٨٠ QAR
2000 UAH١٨٩٫٨٢٥٦٠ QAR
5000 UAH٤٧٤٫٥٦٤٠٠ QAR
10000 UAH٩٤٩٫١٢٨٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / هريفنيا الأوكرانية
1 QAR١٠٫٥٣٦٠٠ UAH
5 QAR٥٢٫٦٨٠٠٠ UAH
10 QAR١٠٥٫٣٦٠٠٠ UAH
20 QAR٢١٠٫٧٢٠٠٠ UAH
50 QAR٥٢٦٫٨٠٠٠٠ UAH
100 QAR١٬٠٥٣٫٦٠٠٠٠ UAH
250 QAR٢٬٦٣٤٫٠٠٠٠٠ UAH
500 QAR٥٬٢٦٨٫٠٠٠٠٠ UAH
1000 QAR١٠٬٥٣٦٫٠٠٠٠٠ UAH
2000 QAR٢١٬٠٧٢٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 QAR٥٢٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 QAR١٠٥٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ UAH