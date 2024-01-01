500 Katar riyalinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile QAR → UAH çevirin

1,000QR QAR = 11,26₴ UAH

21:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 QAR → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,289411,3014
Düşük11,245211,1916
Ortalama11,263811,2519
Değişim0.11%0.14%
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1 QAR → UAH istatistikleri

QAR → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,2894, en düşük 11,2452 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,2638 oldu. QAR → UAH kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

QAR → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,3014, en düşük 11,1916 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,2519 oldu. QAR → UAH kurundaki değişiklik 0.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2421198,3590,5630,6741.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Ukrayna Grivnası
1 QAR11,25740 UAH
5 QAR56,28700 UAH
10 QAR112,57400 UAH
20 QAR225,14800 UAH
50 QAR562,87000 UAH
100 QAR1.125,74000 UAH
250 QAR2.814,35000 UAH
500 QAR5.628,70000 UAH
1000 QAR11.257,40000 UAH
2000 QAR22.514,80000 UAH
5000 QAR56.287,00000 UAH
10000 QAR112.574,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Katar Riyali
1 UAH0,08883 QAR
5 UAH0,44415 QAR
10 UAH0,88831 QAR
20 UAH1,77661 QAR
50 UAH4,44154 QAR
100 UAH8,88307 QAR
250 UAH22,20768 QAR
500 UAH44,41535 QAR
1000 UAH88,83070 QAR
2000 UAH177,66140 QAR
5000 UAH444,15350 QAR
10000 UAH888,30700 QAR