2000 ريال قطري إلى روبية إندونيسية

تحويل QAR إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ qar
٨٬٥٢٢٬٥٨٠ idr

1.00000 QAR = 4261.29000 IDR

Mid-market exchange rate at 07:57
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.074889.41371.466241.651130.963818.7392
1GBP1.155611.242103.3231.694341.907981.1137721.6544
1USD0.93040.805153183.1911.36421.536220.896717.4351
1INR0.0111840.009678370.012020510.01639840.01846610.01077880.209579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / الروبية الإندونيسية
1 QAR4261.29000 IDR
5 QAR21306.45000 IDR
10 QAR42612.90000 IDR
20 QAR85225.80000 IDR
50 QAR213064.50000 IDR
100 QAR426129.00000 IDR
250 QAR1065322.50000 IDR
500 QAR2130645.00000 IDR
1000 QAR4261290.00000 IDR
2000 QAR8522580.00000 IDR
5000 QAR21306450.00000 IDR
10000 QAR42612900.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الريال القطري
1 IDR0.00023 QAR
5 IDR0.00117 QAR
10 IDR0.00235 QAR
20 IDR0.00469 QAR
50 IDR0.01173 QAR
100 IDR0.02347 QAR
250 IDR0.05867 QAR
500 IDR0.11734 QAR
1000 IDR0.23467 QAR
2000 IDR0.46934 QAR
5000 IDR1.17335 QAR
10000 IDR2.34671 QAR