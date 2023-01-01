100 ريال قطري إلى جنيه مصري

تحويل QAR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ qar
٨٤٧٫٤٦ egp

1.00000 QAR = 8.47458 EGP

Mid-market exchange rate at 10:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0749589.44931.466661.651860.9634518.7737
1GBP1.15511.24165103.3211.694111.908031.1127921.685
1USD0.930250.80538183.21251.36441.536690.896317.4647
1INR0.01117950.009678590.012017410.01639660.0184670.01077120.209881

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / جنيه مصري
1 QAR8.47458 EGP
5 QAR42.37290 EGP
10 QAR84.74580 EGP
20 QAR169.49160 EGP
50 QAR423.72900 EGP
100 QAR847.45800 EGP
250 QAR2118.64500 EGP
500 QAR4237.29000 EGP
1000 QAR8474.58000 EGP
2000 QAR16949.16000 EGP
5000 QAR42372.90000 EGP
10000 QAR84745.80000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / الريال القطري
1 EGP0.11800 QAR
5 EGP0.59000 QAR
10 EGP1.18000 QAR
20 EGP2.36000 QAR
50 EGP5.90000 QAR
100 EGP11.80000 QAR
250 EGP29.50000 QAR
500 EGP59.00000 QAR
1000 EGP118.00000 QAR
2000 EGP236.00000 QAR
5000 EGP590.00000 QAR
10000 EGP1180.00000 QAR