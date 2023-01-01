10 آلاف غواراني باراغواي إلى درهم مغربي

تحويل PYG إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

10000 pyg
13.69 mad

1.00000 PYG = 0.00137 MAD

Mid-market exchange rate at 07:04
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5359883.20650.930655.88011.34931.36380.805639
1AUD0.65105154.17160.60585336.38070.8784620.8879020.524512
1INR0.01201830.018459910.0111840.6715830.01621630.01639050.00968241
1EUR1.07461.6505689.4137160.04881.449961.465540.86565

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / الدرهم المغربي
1 PYG0.00137 MAD
5 PYG0.00685 MAD
10 PYG0.01369 MAD
20 PYG0.02739 MAD
50 PYG0.06847 MAD
100 PYG0.13694 MAD
250 PYG0.34235 MAD
500 PYG0.68471 MAD
1000 PYG1.36941 MAD
2000 PYG2.73882 MAD
5000 PYG6.84705 MAD
10000 PYG13.69410 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / غواراني باراغواي
1 MAD730.24100 PYG
5 MAD3651.20500 PYG
10 MAD7302.41000 PYG
20 MAD14604.82000 PYG
50 MAD36512.05000 PYG
100 MAD73024.10000 PYG
250 MAD182560.25000 PYG
500 MAD365120.50000 PYG
1000 MAD730241.00000 PYG
2000 MAD1460482.00000 PYG
5000 MAD3651205.00000 PYG
10000 MAD7302410.00000 PYG