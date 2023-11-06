20 زلوتي بولندي إلى كونا كرواتية

تحويل PLN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pln
٣٣٫٩٤ hrk

1.00000 PLN = 1.69721 HRK

Mid-market exchange rate at 06:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.073989.371.465611.647970.96318.7243
1GBP1.153411.23865103.081.690451.900791.1107321.5969
1USD0.93120.807331183.221.364751.534570.8967517.4358
1INR0.01118940.009701160.012016310.01639930.01843990.01077570.209515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Croatian Kuna
1 PLN1.69721 HRK
5 PLN8.48605 HRK
10 PLN16.97210 HRK
20 PLN33.94420 HRK
50 PLN84.86050 HRK
100 PLN169.72100 HRK
250 PLN424.30250 HRK
500 PLN848.60500 HRK
1000 PLN1697.21000 HRK
2000 PLN3394.42000 HRK
5000 PLN8486.05000 HRK
10000 PLN16972.10000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الزلوتي البولندي
1 HRK0.58920 PLN
5 HRK2.94601 PLN
10 HRK5.89202 PLN
20 HRK11.78404 PLN
50 HRK29.46010 PLN
100 HRK58.92020 PLN
250 HRK147.30050 PLN
500 HRK294.60100 PLN
1000 HRK589.20200 PLN
2000 HRK1178.40400 PLN
5000 HRK2946.01000 PLN
10000 HRK5892.02000 PLN