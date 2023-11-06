100 زلوتي بولندي إلى كونا كرواتية

تحويل PLN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

100 pln
169.70 hrk

1.00000 PLN = 1.69705 HRK

Mid-market exchange rate at 06:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.073989.37531.465661.647840.96318.7245
1GBP1.1532711.23855103.0781.690371.900491.110621.5954
1USD0.93120.807396183.2251.36481.534450.896717.436
1INR0.01118880.009701360.012015610.01639890.01843730.01077440.209504

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Croatian Kuna
1 PLN1.69705 HRK
5 PLN8.48525 HRK
10 PLN16.97050 HRK
20 PLN33.94100 HRK
50 PLN84.85250 HRK
100 PLN169.70500 HRK
250 PLN424.26250 HRK
500 PLN848.52500 HRK
1000 PLN1697.05000 HRK
2000 PLN3394.10000 HRK
5000 PLN8485.25000 HRK
10000 PLN16970.50000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الزلوتي البولندي
1 HRK0.58926 PLN
5 HRK2.94630 PLN
10 HRK5.89259 PLN
20 HRK11.78518 PLN
50 HRK29.46295 PLN
100 HRK58.92590 PLN
250 HRK147.31475 PLN
500 HRK294.62950 PLN
1000 HRK589.25900 PLN
2000 HRK1178.51800 PLN
5000 HRK2946.29500 PLN
10000 HRK5892.59000 PLN