100 زلوتي بولندي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل PLN إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pln
٢٬٠٠٥٫٢٨ btn

1.00000 PLN = 20.05280 BTN

Mid-market exchange rate at 05:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073889.34021.46591.648320.963118.7299
1GBP1.1528711.23795102.9971.689991.90031.1103321.5931
1USD0.931250.807787183.21.365151.535040.896917.4426
1INR0.01119320.009708980.012019210.01640810.018450.010780.209647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / نغولتروم بوتاني
1 PLN20.05280 BTN
5 PLN100.26400 BTN
10 PLN200.52800 BTN
20 PLN401.05600 BTN
50 PLN1002.64000 BTN
100 PLN2005.28000 BTN
250 PLN5013.20000 BTN
500 PLN10026.40000 BTN
1000 PLN20052.80000 BTN
2000 PLN40105.60000 BTN
5000 PLN100264.00000 BTN
10000 PLN200528.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الزلوتي البولندي
1 BTN0.04987 PLN
5 BTN0.24934 PLN
10 BTN0.49868 PLN
20 BTN0.99737 PLN
50 BTN2.49341 PLN
100 BTN4.98683 PLN
250 BTN12.46707 PLN
500 BTN24.93415 PLN
1000 BTN49.86830 PLN
2000 BTN99.73660 PLN
5000 BTN249.34150 PLN
10000 BTN498.68300 PLN