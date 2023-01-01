1 نغولتروم بوتاني إلى زلوتي بولندي

تحويل BTN إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٠٫٠٥ pln

1.00000 BTN = 0.04998 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:19 UTC
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BTN إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.080389.32621.467861.669190.954218.4226
1GBP1.1686311.26235104.3791.715221.950481.1151121.5271
1USD0.925650.792173182.68651.358751.545120.883317.0532
1INR0.01119490.009580440.012093910.01643250.01868650.01068250.206239

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الزلوتي البولندي
1 BTN0.04998 PLN
5 BTN0.24992 PLN
10 BTN0.49984 PLN
20 BTN0.99968 PLN
50 BTN2.49921 PLN
100 BTN4.99842 PLN
250 BTN12.49605 PLN
500 BTN24.99210 PLN
1000 BTN49.98420 PLN
2000 BTN99.96840 PLN
5000 BTN249.92100 PLN
10000 BTN499.84200 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / نغولتروم بوتاني
1 PLN20.00630 BTN
5 PLN100.03150 BTN
10 PLN200.06300 BTN
20 PLN400.12600 BTN
50 PLN1000.31500 BTN
100 PLN2000.63000 BTN
250 PLN5001.57500 BTN
500 PLN10003.15000 BTN
1000 PLN20006.30000 BTN
2000 PLN40012.60000 BTN
5000 PLN100031.50000 BTN
10000 PLN200063.00000 BTN