5000 روبية باكستانية إلى دونغ فيتنامي

تحويل PKR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pkr
٤٢٩٬٧٥٤ vnd

1.00000 PKR = 85.95070 VND

Mid-market exchange rate at 05:01
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931583.1850.8079833.67291.365053.751428.4162
1EUR1.0735189.29910.867353.942861.465384.0271330.5048
1INR0.01202140.011198310.009713080.04415340.01640980.04509710.341602
1GBP1.237651.15294102.95414.545761.689454.6429235.1693

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Vietnamese Dong
1 PKR85.95070 VND
5 PKR429.75350 VND
10 PKR859.50700 VND
20 PKR1719.01400 VND
50 PKR4297.53500 VND
100 PKR8595.07000 VND
250 PKR21487.67500 VND
500 PKR42975.35000 VND
1000 PKR85950.70000 VND
2000 PKR171901.40000 VND
5000 PKR429753.50000 VND
10000 PKR859507.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Pakistani Rupee
1 VND0.01163 PKR
5 VND0.05817 PKR
10 VND0.11635 PKR
20 VND0.23269 PKR
50 VND0.58173 PKR
100 VND1.16346 PKR
250 VND2.90865 PKR
500 VND5.81730 PKR
1000 VND11.63460 PKR
2000 VND23.26920 PKR
5000 VND58.17300 PKR
10000 VND116.34600 PKR