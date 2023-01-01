10 روبية باكستانية إلى دونغ فيتنامي
تحويل PKR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
Loading
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Pakistani rupees
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Pakistani Rupee / Vietnamese Dong
|1 PKR
|85.95070 VND
|5 PKR
|429.75350 VND
|10 PKR
|859.50700 VND
|20 PKR
|1719.01400 VND
|50 PKR
|4297.53500 VND
|100 PKR
|8595.07000 VND
|250 PKR
|21487.67500 VND
|500 PKR
|42975.35000 VND
|1000 PKR
|85950.70000 VND
|2000 PKR
|171901.40000 VND
|5000 PKR
|429753.50000 VND
|10000 PKR
|859507.00000 VND