5.000 Pakistan rupisinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile PKR → VND çevirin
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PKR → VND çevrim grafiği
1 PKR = 91,36640 VND
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|1 PKR → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|91,4193
|91,4193
|Düşük
|90,5379
|88,1749
|Ortalama
|91,1257
|89,6534
|Değişim
|0.92%
|2.17%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PKR → VND istatistikleri
PKR → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 91,4193, en düşük 90,5379 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 91,1257 oldu. PKR → VND kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.
PKR → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 91,4193, en düşük 88,1749 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 89,6534 oldu. PKR → VND kurundaki değişiklik 2.17 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Pakistan rupisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Vietnam Dongu
|1 PKR
|91,36640 VND
|5 PKR
|456,83200 VND
|10 PKR
|913,66400 VND
|20 PKR
|1.827,32800 VND
|50 PKR
|4.568,32000 VND
|100 PKR
|9.136,64000 VND
|250 PKR
|22.841,60000 VND
|500 PKR
|45.683,20000 VND
|1000 PKR
|91.366,40000 VND
|2000 PKR
|182.732,80000 VND
|5000 PKR
|456.832,00000 VND
|10000 PKR
|913.664,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Pakistan Rupisi
|1000 VND
|10,94490 PKR
|2000 VND
|21,88980 PKR
|5000 VND
|54,72450 PKR
|10000 VND
|109,44900 PKR
|20000 VND
|218,89800 PKR
|50000 VND
|547,24500 PKR
|100000 VND
|1.094,49000 PKR
|200000 VND
|2.188,98000 PKR
|500000 VND
|5.472,45000 PKR
|1000000 VND
|10.944,90000 PKR
|2000000 VND
|21.889,80000 PKR
|5000000 VND
|54.724,50000 PKR