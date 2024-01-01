bin Pakistan rupisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile PKR → VND çevirin

1,000₨ PKR = 91,37₫ VND

12:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → VND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VND
1 PKR → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek91,419391,4193
Düşük90,537988,1749
Ortalama91,125789,6534
Değişim0.92%2.17%
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1 PKR → VND istatistikleri

PKR → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 91,4193, en düşük 90,5379 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 91,1257 oldu. PKR → VND kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

PKR → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 91,4193, en düşük 88,1749 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 89,6534 oldu. PKR → VND kurundaki değişiklik 2.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4150,7923,6731,4093,75434,527
1 EUR1,054188,9780,8353,8711,4853,95736,394
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,55314,6361,7794,73943,582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Vietnam Dongu
1 PKR91,36640 VND
5 PKR456,83200 VND
10 PKR913,66400 VND
20 PKR1.827,32800 VND
50 PKR4.568,32000 VND
100 PKR9.136,64000 VND
250 PKR22.841,60000 VND
500 PKR45.683,20000 VND
1000 PKR91.366,40000 VND
2000 PKR182.732,80000 VND
5000 PKR456.832,00000 VND
10000 PKR913.664,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Pakistan Rupisi
1000 VND10,94490 PKR
2000 VND21,88980 PKR
5000 VND54,72450 PKR
10000 VND109,44900 PKR
20000 VND218,89800 PKR
50000 VND547,24500 PKR
100000 VND1.094,49000 PKR
200000 VND2.188,98000 PKR
500000 VND5.472,45000 PKR
1000000 VND10.944,90000 PKR
2000000 VND21.889,80000 PKR
5000000 VND54.724,50000 PKR