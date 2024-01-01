1 milyon Vietnam dongundan Pakistan rupisine
Reel döviz kuru ile VND → PKR çevirin
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VND → PKR çevrim grafiği
1 VND = 0,01094 PKR
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|1 VND → PKR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0110
|0,0113
|Düşük
|0,0109
|0,0109
|Ortalama
|0,0110
|0,0112
|Değişim
|-0.94%
|-2.32%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → PKR istatistikleri
VND → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0110, en düşük 0,0109 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0110 oldu. VND → PKR kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.
VND → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0113, en düşük 0,0109 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0112 oldu. VND → PKR kurundaki değişiklik -2.32 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Hindistan Rupisi
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- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Pakistan Rupisi
|1000 VND
|10,94100 PKR
|2000 VND
|21,88200 PKR
|5000 VND
|54,70500 PKR
|10000 VND
|109,41000 PKR
|20000 VND
|218,82000 PKR
|50000 VND
|547,05000 PKR
|100000 VND
|1.094,10000 PKR
|200000 VND
|2.188,20000 PKR
|500000 VND
|5.470,50000 PKR
|1000000 VND
|10.941,00000 PKR
|2000000 VND
|21.882,00000 PKR
|5000000 VND
|54.705,00000 PKR
|Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Vietnam Dongu
|1 PKR
|91,39950 VND
|5 PKR
|456,99750 VND
|10 PKR
|913,99500 VND
|20 PKR
|1.827,99000 VND
|50 PKR
|4.569,97500 VND
|100 PKR
|9.139,95000 VND
|250 PKR
|22.849,87500 VND
|500 PKR
|45.699,75000 VND
|1000 PKR
|91.399,50000 VND
|2000 PKR
|182.799,00000 VND
|5000 PKR
|456.997,50000 VND
|10000 PKR
|913.995,00000 VND