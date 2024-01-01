1 milyon Vietnam dongundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile VND → PKR çevirin

1,000₫ VND = 0,01094₨ PKR

03:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 VND → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01100,0113
Düşük0,01090,0109
Ortalama0,01100,0112
Değişim-0.94%-2.32%
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1 VND → PKR istatistikleri

VND → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0110, en düşük 0,0109 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0110 oldu. VND → PKR kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

VND → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0113, en düşük 0,0109 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0112 oldu. VND → PKR kurundaki değişiklik -2.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9431,3381.390,751,40134,605154,055
1 AUD0,65210,6150,872906,1430,91322,547100,375
1 EUR1,061,62711,4191.474,131,48536,68163,29
1 SGD0,7471,1470,70511.039,191,04725,857115,112

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Pakistan Rupisi
1000 VND10,94100 PKR
2000 VND21,88200 PKR
5000 VND54,70500 PKR
10000 VND109,41000 PKR
20000 VND218,82000 PKR
50000 VND547,05000 PKR
100000 VND1.094,10000 PKR
200000 VND2.188,20000 PKR
500000 VND5.470,50000 PKR
1000000 VND10.941,00000 PKR
2000000 VND21.882,00000 PKR
5000000 VND54.705,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Vietnam Dongu
1 PKR91,39950 VND
5 PKR456,99750 VND
10 PKR913,99500 VND
20 PKR1.827,99000 VND
50 PKR4.569,97500 VND
100 PKR9.139,95000 VND
250 PKR22.849,87500 VND
500 PKR45.699,75000 VND
1000 PKR91.399,50000 VND
2000 PKR182.799,00000 VND
5000 PKR456.997,50000 VND
10000 PKR913.995,00000 VND