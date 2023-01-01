5000 روبية باكستانية إلى دولار سنغافوري

تحويل PKR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

5000 pkr
23.77 sgd

1.00000 PKR = 0.00475 SGD

Mid-market exchange rate at 04:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.073789.31841.465651.648930.9636518.7341
1GBP1.152611.2376102.9531.689391.900641.1107121.5939
1USD0.931350.808016183.18751.365051.535740.897517.4482
1INR0.01119590.009713180.01202110.01640930.01846120.01078890.209745

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار سنغافورة
1 PKR0.00475 SGD
5 PKR0.02377 SGD
10 PKR0.04755 SGD
20 PKR0.09510 SGD
50 PKR0.23774 SGD
100 PKR0.47548 SGD
250 PKR1.18869 SGD
500 PKR2.37738 SGD
1000 PKR4.75475 SGD
2000 PKR9.50950 SGD
5000 PKR23.77375 SGD
10000 PKR47.54750 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Pakistani Rupee
1 SGD210.31600 PKR
5 SGD1051.58000 PKR
10 SGD2103.16000 PKR
20 SGD4206.32000 PKR
50 SGD10515.80000 PKR
100 SGD21031.60000 PKR
250 SGD52579.00000 PKR
500 SGD105158.00000 PKR
1000 SGD210316.00000 PKR
2000 SGD420632.00000 PKR
5000 SGD1051580.00000 PKR
10000 SGD2103160.00000 PKR