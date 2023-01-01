250 روبية باكستانية إلى دولار سنغافوري

تحويل PKR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ pkr
١٫١٩ sgd

1.00000 PKR = 0.00475 SGD

Mid-market exchange rate at 04:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.0737589.31021.465781.649130.9636518.7355
1GBP1.1525411.23755102.9341.689381.900711.1106421.5936
1USD0.931350.808048183.1761.36511.535860.8974517.4487
1INR0.01119690.009714920.012022710.01641220.01846520.01078980.20978

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار سنغافورة
1 PKR0.00475 SGD
5 PKR0.02377 SGD
10 PKR0.04755 SGD
20 PKR0.09510 SGD
50 PKR0.23775 SGD
100 PKR0.47549 SGD
250 PKR1.18873 SGD
500 PKR2.37746 SGD
1000 PKR4.75493 SGD
2000 PKR9.50986 SGD
5000 PKR23.77465 SGD
10000 PKR47.54930 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Pakistani Rupee
1 SGD210.30800 PKR
5 SGD1051.54000 PKR
10 SGD2103.08000 PKR
20 SGD4206.16000 PKR
50 SGD10515.40000 PKR
100 SGD21030.80000 PKR
250 SGD52577.00000 PKR
500 SGD105154.00000 PKR
1000 SGD210308.00000 PKR
2000 SGD420616.00000 PKR
5000 SGD1051540.00000 PKR
10000 SGD2103080.00000 PKR