1 بيزو فلبيني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل PHP إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٠١ shp

1.00000 PHP = 0.01452 SHP

Mid-market exchange rate at 01:58
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36570.932151.53480.8085381305.96149.5557.28115
1CAD0.73222510.6825371.123820.592032956.257109.5085.33144
1EUR1.07281.4651211.646540.86741401.03160.4457.81122
1AUD0.651550.8898220.60733610.526803850.89897.44264.74403

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه سانت هيلانة
1 PHP0.01452 SHP
5 PHP0.07259 SHP
10 PHP0.14518 SHP
20 PHP0.29036 SHP
50 PHP0.72590 SHP
100 PHP1.45180 SHP
250 PHP3.62950 SHP
500 PHP7.25900 SHP
1000 PHP14.51800 SHP
2000 PHP29.03600 SHP
5000 PHP72.59000 SHP
10000 PHP145.18000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Philippine Peso
1 SHP68.87980 PHP
5 SHP344.39900 PHP
10 SHP688.79800 PHP
20 SHP1377.59600 PHP
50 SHP3443.99000 PHP
100 SHP6887.98000 PHP
250 SHP17219.95000 PHP
500 SHP34439.90000 PHP
1000 SHP68879.80000 PHP
2000 SHP137759.60000 PHP
5000 SHP344399.00000 PHP
10000 SHP688798.00000 PHP