1 Filipinler pesosundan Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile PHP → SHP çevirin

1,000₱ PHP = 0,01350£ SHP

08:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → SHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SHP
1 PHP → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01350,0137
Düşük0,01310,0131
Ortalama0,01330,0134
Değişim1.37%-0.52%
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1 PHP → SHP istatistikleri

PHP → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0135, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0133 oldu. PHP → SHP kurundaki değişiklik 1.37 değerindeydi.

PHP → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0137, en düşük 0,0131 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0134 oldu. PHP → SHP kurundaki değişiklik -0.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - SHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5490,7921.398,15154,6957,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,053109,7635,141
1 EUR1,0541,48611,6340,8361.474,07163,17,638
1 AUD0,6450,910,61210,511902,36699,844,676

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Saint Helena Poundu
1 PHP0,01350 SHP
5 PHP0,06750 SHP
10 PHP0,13499 SHP
20 PHP0,26998 SHP
50 PHP0,67496 SHP
100 PHP1,34992 SHP
250 PHP3,37480 SHP
500 PHP6,74960 SHP
1000 PHP13,49920 SHP
2000 PHP26,99840 SHP
5000 PHP67,49600 SHP
10000 PHP134,99200 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Filipinler Pesosu
1 SHP74,07840 PHP
5 SHP370,39200 PHP
10 SHP740,78400 PHP
20 SHP1.481,56800 PHP
50 SHP3.703,92000 PHP
100 SHP7.407,84000 PHP
250 SHP18.519,60000 PHP
500 SHP37.039,20000 PHP
1000 SHP74.078,40000 PHP
2000 SHP148.156,80000 PHP
5000 SHP370.392,00000 PHP
10000 SHP740.784,00000 PHP