10 بيزو فلبيني إلى روبية سيشيلية

تحويل PHP إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٢٫٣٩ scr

1.00000 PHP = 0.23920 SCR

Mid-market exchange rate at 01:55
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36580.932151.535160.8085381307.02149.5357.2812
1CAD0.73217210.6824871.1240.591989956.963109.4855.33109
1EUR1.07281.4652311.646910.86741402.17160.4257.81127
1AUD0.65140.8896820.60719610.526682851.39397.40714.74297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / روبية سيشيل
1 PHP0.23920 SCR
5 PHP1.19598 SCR
10 PHP2.39197 SCR
20 PHP4.78394 SCR
50 PHP11.95985 SCR
100 PHP23.91970 SCR
250 PHP59.79925 SCR
500 PHP119.59850 SCR
1000 PHP239.19700 SCR
2000 PHP478.39400 SCR
5000 PHP1195.98500 SCR
10000 PHP2391.97000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Philippine Peso
1 SCR4.18065 PHP
5 SCR20.90325 PHP
10 SCR41.80650 PHP
20 SCR83.61300 PHP
50 SCR209.03250 PHP
100 SCR418.06500 PHP
250 SCR1045.16250 PHP
500 SCR2090.32500 PHP
1000 SCR4180.65000 PHP
2000 SCR8361.30000 PHP
5000 SCR20903.25000 PHP
10000 SCR41806.50000 PHP