50 بيزو فلبيني إلى سيدي غاني

تحويل PHP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ php
١٠٫٥٨ ghs

1.00000 PHP = 0.21165 GHS

Mid-market exchange rate at 00:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072689.18671.465871.647620.9645518.7449
1GBP1.1532711.23685102.8441.690341.899921.1123921.6153
1USD0.93230.808505183.151.366651.53610.8993517.4761
1INR0.01121240.009723460.012026510.0164360.01847380.0108160.210176

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Ghanaian Cedi
1 PHP0.21165 GHS
5 PHP1.05824 GHS
10 PHP2.11648 GHS
20 PHP4.23296 GHS
50 PHP10.58240 GHS
100 PHP21.16480 GHS
250 PHP52.91200 GHS
500 PHP105.82400 GHS
1000 PHP211.64800 GHS
2000 PHP423.29600 GHS
5000 PHP1058.24000 GHS
10000 PHP2116.48000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Philippine Peso
1 GHS4.72482 PHP
5 GHS23.62410 PHP
10 GHS47.24820 PHP
20 GHS94.49640 PHP
50 GHS236.24100 PHP
100 GHS472.48200 PHP
250 GHS1181.20500 PHP
500 GHS2362.41000 PHP
1000 GHS4724.82000 PHP
2000 GHS9449.64000 PHP
5000 GHS23624.10000 PHP
10000 GHS47248.20000 PHP