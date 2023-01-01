1 بيزو فلبيني إلى سيدي غاني

تحويل PHP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٢١ ghs

1.00000 PHP = 0.21166 GHS

Mid-market exchange rate at 00:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072789.1951.465841.647390.9647518.7429
1GBP1.1531411.23705102.8611.690431.899791.1124921.6145
1USD0.932250.808375183.151.36651.535740.899317.4726
1INR0.01121140.009721890.012026510.01643420.01846960.01081540.210133

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Ghanaian Cedi
1 PHP0.21166 GHS
5 PHP1.05830 GHS
10 PHP2.11660 GHS
20 PHP4.23320 GHS
50 PHP10.58300 GHS
100 PHP21.16600 GHS
250 PHP52.91500 GHS
500 PHP105.83000 GHS
1000 PHP211.66000 GHS
2000 PHP423.32000 GHS
5000 PHP1058.30000 GHS
10000 PHP2116.60000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Philippine Peso
1 GHS4.72455 PHP
5 GHS23.62275 PHP
10 GHS47.24550 PHP
20 GHS94.49100 PHP
50 GHS236.22750 PHP
100 GHS472.45500 PHP
250 GHS1181.13750 PHP
500 GHS2362.27500 PHP
1000 GHS4724.55000 PHP
2000 GHS9449.10000 PHP
5000 GHS23622.75000 PHP
10000 GHS47245.50000 PHP