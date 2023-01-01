10 بيزو فلبيني إلى سيدي غاني

تحويل PHP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٢٫١٢ ghs

1.00000 PHP = 0.21163 GHS

Mid-market exchange rate at 00:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0725589.18251.465641.647540.9646518.7423
1GBP1.1533411.23695102.8521.690291.900081.1125721.6151
1USD0.932350.80844183.151.36651.53610.899417.4745
1INR0.0112130.009722670.012026510.01643420.01847380.01081660.210156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Ghanaian Cedi
1 PHP0.21163 GHS
5 PHP1.05817 GHS
10 PHP2.11635 GHS
20 PHP4.23270 GHS
50 PHP10.58175 GHS
100 PHP21.16350 GHS
250 PHP52.90875 GHS
500 PHP105.81750 GHS
1000 PHP211.63500 GHS
2000 PHP423.27000 GHS
5000 PHP1058.17500 GHS
10000 PHP2116.35000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Philippine Peso
1 GHS4.72513 PHP
5 GHS23.62565 PHP
10 GHS47.25130 PHP
20 GHS94.50260 PHP
50 GHS236.25650 PHP
100 GHS472.51300 PHP
250 GHS1181.28250 PHP
500 GHS2362.56500 PHP
1000 GHS4725.13000 PHP
2000 GHS9450.26000 PHP
5000 GHS23625.65000 PHP
10000 GHS47251.30000 PHP