1 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى شلن تنزاني

تحويل PGK إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1 pgk
675.10 tzs

1.00000 PGK = 675.09800 TZS

Mid-market exchange rate at 23:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.072689.18671.465011.646990.964818.7453
1GBP1.153411.2372102.8731.689831.899731.112821.6219
1USD0.93230.808277183.151.365851.535510.899517.4765
1INR0.01121240.009720710.012026510.01642630.01846670.01081780.21018

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / الشلن التنزاني
1 PGK675.09800 TZS
5 PGK3375.49000 TZS
10 PGK6750.98000 TZS
20 PGK13501.96000 TZS
50 PGK33754.90000 TZS
100 PGK67509.80000 TZS
250 PGK168774.50000 TZS
500 PGK337549.00000 TZS
1000 PGK675098.00000 TZS
2000 PGK1350196.00000 TZS
5000 PGK3375490.00000 TZS
10000 PGK6750980.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Papua New Guinean Kina
1 TZS0.00148 PGK
5 TZS0.00741 PGK
10 TZS0.01481 PGK
20 TZS0.02963 PGK
50 TZS0.07406 PGK
100 TZS0.14813 PGK
250 TZS0.37032 PGK
500 TZS0.74064 PGK
1000 TZS1.48127 PGK
2000 TZS2.96254 PGK
5000 TZS7.40635 PGK
10000 TZS14.81270 PGK