1 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل PGK إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١ pgk
١٫٨١ ttd

1.00000 PGK = 1.81243 TTD

Mid-market exchange rate at 23:21
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0728589.20751.46531.64750.964918.7485
1GBP1.1532711.23725102.8771.689841.899951.1127921.6214
1USD0.93210.808244183.151.36581.535630.8993517.4754
1INR0.01120980.009720310.012026510.01642570.01846810.0108160.210167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا كينا غينيا الجديدة

PGK إلى USD

PGK إلى EUR

PGK إلى GBP

PGK إلى INR

PGK إلى JPY

PGK إلى RUB

PGK إلى AUD

PGK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / دولار ترينيداد وتوباغو
1 PGK1.81243 TTD
5 PGK9.06215 TTD
10 PGK18.12430 TTD
20 PGK36.24860 TTD
50 PGK90.62150 TTD
100 PGK181.24300 TTD
250 PGK453.10750 TTD
500 PGK906.21500 TTD
1000 PGK1812.43000 TTD
2000 PGK3624.86000 TTD
5000 PGK9062.15000 TTD
10000 PGK18124.30000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Papua New Guinean Kina
1 TTD0.55175 PGK
5 TTD2.75873 PGK
10 TTD5.51746 PGK
20 TTD11.03492 PGK
50 TTD27.58730 PGK
100 TTD55.17460 PGK
250 TTD137.93650 PGK
500 TTD275.87300 PGK
1000 TTD551.74600 PGK
2000 TTD1103.49200 PGK
5000 TTD2758.73000 PGK
10000 TTD5517.46000 PGK